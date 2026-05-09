Wielrenster Blasi houdt Van der Breggen van eindzege in Vuelta

L'ANGLIRU (ANP) - Anna van der Breggen heeft naast de eindzege gegrepen in de Vuelta Femenina. De 36-jarige wielrenster van SD Worx - Protime moest haar leidende positie in de slotrit met aankomst op de beruchte Alto de l'Angliru afstaan aan de Spaanse Paula Blasi van UAE Team ADQ. De Zwitserse Petra Stiasny van Human Powered Health won de etappe.

Van der Breggen had met de ritzege in de zesde etappe de leiding gegrepen, maar kon op de Angliru het tempo van Blasi niet volgen. De Spaanse, eerder dit voorjaar al winnares van de Amstel Gold Race, maakte de achterstand van achttien seconden op Van der Breggen goed.

Drie wielrensters vormden de kopgroep in de zevende en laatste etappe van deze Ronde van Spanje. Zussen Femke en Riejanne Markus en de Duitse Liane Lippert kregen maximaal ongeveer drie minuten voorsprong en lagen aan de voet van de Angliru nog bijna twee minuten voor. Lippert liet de twee Nederlandse wielrensters vervolgens achter.

Met 5,5 kilometer klimmen te gaan haalde de groep van klassementsrensters, waarbij Van der Breggen met Valentina Cavallar nog een teamgenote had, Lippert bij. De Franse Marion Bunel versnelde op ruim 4 kilometer en Blasi reed ook weg bij Van der Breggen. De 23-jarige Spaanse ging daarna alleen door op weg naar nog een grotere overwinning in haar prille carrière dan de zege van de Amstel Gold Race. Ze werd ingehaald door Stiasny, maar had aan haar tweede plaats genoeg.

Van der Breggen kwam als vijfde binnen op 36 seconden van Blasi. Ze zakte naar de tweede plaats in het algemeen klassement, op 24 seconden van de Spaanse. Bij haar rentree in het profpeloton vorig jaar eindigde Van der Breggen als derde in de Vuelta en won ze eveneens een rit. Marion Bunel uit Frankrijk eindigde nu als derde in het klassement.