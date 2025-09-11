Waarom de huizenprijzen volgend jaar minder hard zullen stijgen (al zijn er grote regionale verschillen)

De huizenprijzen blijven volgens de economen van de Rabobank in 2026 stijgen, maar minder snel dan dit jaar. Een sprankje goed nieuws dus voor starters die de hoop op een koopwoning al bijna hebben opgegeven. Volgens economen van de Rabobank gaan de prijzen in 2026 met 5,5 procent omhoog, tegenover een stevige plus van 8,6 procent dit jaar. Daar valt nauwelijks tegenaan te sparen.

De belangrijkste reden voor de minder harde stijging is de zogenoemde uitpondgolf. Dat houdt in dat verhuurders hun huurwoningen massaal verkopen zodra de huurder vertrekt, in plaats van opnieuw te verhuren. Hogere belastingen en strengere regels voor huurverhogingen maken verhuren minder aantrekkelijk. “We verwachten dat de prijsgroei tegen het einde van 2026 langzaam weer wat oploopt, omdat de uitpondgolf dan in omvang afneemt”, zegt woningmarktspecialist Carola de Groot tegen Metro.

Financiële grenzen

Daarnaast speelt mee dat woningzoekers steeds vaker tegen hun financiële grenzen aanlopen. Veel mensen hebben simpelweg een beperkt budget, waardoor ze minder kunnen bieden. Ook dat zorgt voor afkoeling van de markt.

Uitpondgolf

De uitpondgolf is vooral zichtbaar in de Randstad. In steden als Amsterdam, Den Haag en Rotterdam zijn de prijzen daardoor minder hard gestegen dan elders in Nederland. In het noorden ligt dat anders: in Groningen en Drenthe gingen de prijzen de afgelopen drie jaar met zo’n 16 procent omhoog. Uitschieter is Delfzijl, waar de stijging zelfs 20 procent bedroeg.

Koopmoment?

Wie nog twijfelt over instappen, doet er goed aan 2026 in de gaten te houden. Rabobank verwacht dat de prijzen in 2027 opnieuw sterker zullen aantrekken, zodra het aanbod van verkochte huurwoningen weer afneemt. Voor starters en doorstromers kan volgend jaar dus hét moment zijn om de sprong te wagen. Maar let op: neem de toekomstvisie van economen altijd met een korreltje zout.