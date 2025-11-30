PKK eist stappen van Turkije in vredesproces

ERBIL (ANP/AFP/RTR) - De PKK heeft gewaarschuwd dat het zelf geen verdere stappen meer zal zetten in het vredesproces. Een hoge commandant van de Koerdische Arbeiderspartij eist dat Turkije meer onderneemt en ook oprichter Abdullah Öcalan laat gaan.

"Vanaf nu wachten wij op de Turkse staat en zij moeten degene zijn die stappen ondernemen", zei commandant Amed Malazgirt in een bunker in de Iraakse bergen. Hij noemde twee eisen: de vrijheid van Öcalan en de "grondwettelijke en officiële erkenning van het Koerdische volk in Turkije".

Öcalan zit sinds 1999 vast op een eiland voor de Turkse kust, maar heeft toch een sleutelrol in het vredesproces. De PKK, die meer rechten en autonomie voor de Koerden wil, heeft het afgelopen jaar grote stappen gezet richting het beëindigen van het decennialange conflict met Turkije.

Turkije heeft een parlementscommissie opgezet om te werken aan het vredesproces. De PKK-commandant noemde dat een positieve ontwikkeling, maar zei ook dat meer stappen nodig zijn.