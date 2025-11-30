ECONOMIE
Shorttrackster Velzeboer mist na val medaille op 1500 meter

Sport
door anp
zondag, 30 november 2025 om 15:27
anp301125069 1
DORDRECHT (ANP) - Xandra Velzeboer is er bij de World Tour-wedstrijd in Dordrecht niet in geslaagd een medaille te winnen op de 1500 meter. De Nederlandse zat klem tussen twee andere shorttracksters en ging in de bocht onderuit. De Belgische Hanne Desmet werd voor die actie gestraft met een diskwalificatie.
De zege ging naar Kim Gilli uit Zuid-Korea, voor de Canadese Courtney Sarault en de Zuid-Koreaanse Choi Min-jeong.
Velzeboer was zaterdag op de 1000 meter als vierde geëindigd. Later op zondag komt ze nog in actie op de 500 meter. Met de vrouwenaflossingsploeg en de gemengde aflossingsploeg verzekerde Velzeboer zich dit weekend van goud.
Michelle Velzeboer en Zoë Deltrap strandden zondag in de halve finales op de 1500 meter. Velzeboer eindigde in de tweede van drie halve finales als vierde en was daarom op de B-finale aangewezen. Michelle Velzeboer werd daarin tweede. Deltrap werd gediskwalificeerd in de laatste halve finale.
