De Erasmus Universiteit Rotterdam heeft na onderzoek besloten de scriptie van zorgstaatssecretaris Vicky Maeijer ongeldig te verklaren en het aan haar afgegeven getuigschrift in te trekken. Dat laat de PVV-bewindsvrouw in een verklaring weten. Maeijer werd beschuldigd van plagiaat. Zij krijgt de kans een nieuwe scriptie te schrijven over een ander onderwerp. Die grijpt ze naar eigen zeggen "met beide handen" aan.