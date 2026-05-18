Trump kondigt uitbreiding kortingsregeling voor medicijnen aan

door anp
dinsdag, 19 mei 2026 om 1:52
WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft aangekondigd dat TrumpRx.gov nu ook generieke medicijnen zal gaan aanbieden. TrumpRx.gov is een door de overheid gesteunde website die kortingen biedt op receptgeneesmiddelen.
"Ik ben verheugd aan te kondigen dat we het aantal medicijnen dat beschikbaar is op TrumpRx bijna verzevenvoudigen, door meer dan 600 betaalbare generieke middelen aan de website toe te voegen", zei Trump tijdens een evenement in het Witte Huis.
Zestien grote farmaceutische bedrijven spraken eerder al met het Witte Huis af hun prijzen te verlagen in ruil voor vrijstelling van Amerikaanse invoertarieven. Die prijsverlagingen gelden onder meer voor de medicijnen op de website.
