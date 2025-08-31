Poetin aangekomen in China voor top en parade

TIANJIN (ANP/AFP) - De Russische president Vladimir Poetin is aangekomen in de Noord-Chinese stad Tianjin. Hij neemt daar deel aan een top van de Shanghai-samenwerkingsorganisatie (SCO), waar ook vertegenwoordigers uit onder meer Iran, China en India bij aanwezig zijn.

Maandag heeft Poetin in de marge van de top een overleg met de Indiase premier Narendra Modi. Modi sprak zaterdag telefonisch met Volodymyr Zelensky. De Oekraïense president liet na dat gesprek weten dat India volgens hem bereid is "de nodige inspanningen te leveren en het juiste signaal af te geven aan Rusland en andere leiders" op de top in China. Zondagochtend sprak Modi met de Chinese president Xi Jinping.

Woensdag is Poetin in Beijing voor een militaire parade waarmee China de capitulatie van Japan aan het eind van de Tweede Wereldoorlog herdenkt. Ook de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un en onder meer de regeringsleiders van Servië, Slovenië, Belarus, Iran en Indonesië worden daar verwacht.