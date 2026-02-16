ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Poetin en andere leiders bespot in Duitse carnavalsoptochten

Samenleving
door anp
maandag, 16 februari 2026 om 16:17
anp160226125 1
DÜSSELDORF (ANP/DPA) - Op Rosenmontag zijn in verschillende Duitse steden de jaarlijkse carnavalsoptochten gehouden. Traditiegetrouw werden politieke wereldleiders bespot met karikaturen op de praalwagens.
In Düsseldorf werd de Russische president Vladimir Poetin op maar liefst drie wagens van bouwer Jacques Tilly afgebeeld. Tilly wordt in Rusland vervolgd voor eerdere afbeeldingen die hij maakte van Poetin. Op een van de praalwagens is te zien hoe de Russische president met zijn zwaard een carnavalsnar doorboort, een verwijzing naar die rechtszaak.
Ook andere hoogwaardigheidsbekleders werden niet gespaard. Zo werd Trump in Keulen afgebeeld in zijn blote kont met daarop kusafdrukken van Europese leiders en wereldvoetbalbond FIFA. De radicaalrechtse partij AfD werd afgebeeld als een blauwe slang. Ook waren er wagens die de spot dreven met de Iraanse ayatollah, Jeffrey Epstein en het socialmediagebruik onder kinderen.
loading

POPULAIR NIEUWS

schermafbeelding 2024 04 02 om 072958

Dagcreme van de Lidl (€2) scoort veel beter dan Lancôme (€23) en La Mer (€205)

ANP-545207327

Nathalie van Berkel (D66), beoogd staatssecretaris van Financiën, knoeide jarenlang met haar CV

ANP-531189564

Gasvoorraad bijna op: hoe eng is dat

ANP-550431792

Bekende ster overlijdt aan kanker: waarom dit nieuws je angst kan aanjagen

191721906_m

Polyamorie in Brazilië: laboratorium voor het gezin van de toekomst?

197876115_m

De nieuwe cryptowinter kan jaren duren: dit is waarom

Loading