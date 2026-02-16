Poetin en andere leiders bespot in Duitse carnavalsoptochten

DÜSSELDORF (ANP/DPA) - Op Rosenmontag zijn in verschillende Duitse steden de jaarlijkse carnavalsoptochten gehouden. Traditiegetrouw werden politieke wereldleiders bespot met karikaturen op de praalwagens.

In Düsseldorf werd de Russische president Vladimir Poetin op maar liefst drie wagens van bouwer Jacques Tilly afgebeeld. Tilly wordt in Rusland vervolgd voor eerdere afbeeldingen die hij maakte van Poetin. Op een van de praalwagens is te zien hoe de Russische president met zijn zwaard een carnavalsnar doorboort, een verwijzing naar die rechtszaak.

Ook andere hoogwaardigheidsbekleders werden niet gespaard. Zo werd Trump in Keulen afgebeeld in zijn blote kont met daarop kusafdrukken van Europese leiders en wereldvoetbalbond FIFA. De radicaalrechtse partij AfD werd afgebeeld als een blauwe slang. Ook waren er wagens die de spot dreven met de Iraanse ayatollah, Jeffrey Epstein en het socialmediagebruik onder kinderen.