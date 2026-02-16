ECONOMIE
Sjoerdsma wil zakendoen met China, ondanks mogelijke sanctie

door anp
maandag, 16 februari 2026 om 16:22
DEN HAAG (ANP) - Sjoerd Sjoerdsma, aankomend minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, heeft er vertrouwen in dat hij "gewoon zaken kan doen" met China. Dit ondanks de sancties die de Chinese overheid vijf jaar geleden aankondigde tegen de D66'er. Maandag na zijn gesprek met beoogd premier Rob Jetten noemde Sjoerdsma China een "belangrijke handelspartner van Nederland".
In 2021 nam de Tweede Kamer een motie van Sjoerdsma aan waarin stond dat "in China genocide plaatsvindt op de Oeigoerse minderheid". Als reactie op Europese strafmaatregelen kwam Sjoerdsma op een sanctielijst te staan, waardoor hij China niet meer in zou mogen.
Het is onduidelijk of de sancties tegen Sjoerdsma nog steeds van kracht zijn. Hij rekent er wel op, maar zei ook: "Dat weet ik officieel niet, omdat de Chinese overheid dat nooit formeel naar mij heeft gecommuniceerd."
"Ik neem mijn idealen voor mensenrechten, voor internationaal recht, mee dit kabinet in", beloofde Sjoerdsma. "Daar hoeft niemand zich zorgen over te maken. Tegelijkertijd ben ik volledig gecommitteerd aan het coalitieakkoord."
In het akkoord van D66, VVD en CDA staat: "We benutten waar dat nog mogelijk is kansen in onze relatie met China." Tegelijkertijd wil de coalitie het land "aanspreken" op mensenrechtenschendingen. Dat is een mildere houding dan bij bijvoorbeeld diefstal van intellectueel eigendom, waartegen de coalitie "onverbiddelijk" wil optreden.
Sjoerdsma zei open te staan voor contact met Chinese vertegenwoordigers. "Als minister dien ik de belangen van alle Nederlanders en van alle Nederlandse bedrijven. Dat is natuurlijk anders dan als Kamerlid, waarin je vooral het perspectief vanuit je partij moet vertegenwoordigen."
