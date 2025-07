Tuinman tegen VVD: vliegdekschip is geen optie voor Defensie

DEN HAAG (ANP) - Defensie krijgt er veel geld bij. Voor de VVD was het dinsdag aanleiding om te vragen of een vliegdekschip voor de Koninklijke Marine geen optie is. Demissionair staatssecretaris Gijs Tuinman was duidelijk: een vliegdekschip is voor Nederland niet te betalen. "Het is extreem duur in aanschaf en exploitatie." Bovendien vraagt de NAVO ons land ook niet om zo'n schip te kopen, zei hij.

Het was VVD'er Ulysse Ellian die het balletje opwierp over het vliegdekschip. Hij noemde het "geen gekke vraag" want "het past bij onze krijgsmacht" en het "biedt mogelijkheden". Hij verwees ook naar de uitgestrektheid van het koninkrijk. De PVV is in het verleden weleens begonnen over een vliegdekschip.

Het past niet binnen onze begroting, liet Tuinman weten. In zo'n schip zou "een derde tot misschien wel de helft van je hele defensiebudget" gaan zitten. Dat het een zware last is, ziet hij ook bij andere landen zoals het Verenigd Koninkrijk dat twee vliegdekschepen heeft. De schepen nemen bij de Britten "een flinke slok uit de begroting".