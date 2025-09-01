Van Weel: veel respect voor stap uit anonimiteit Astrid Holleeder

DEN HAAG (ANP) - Justitieminister David van Weel (VVD) heeft "heel veel respect" voor de stap uit de anonimiteit door Astrid Holleeder, nadat ze tien jaar afgezonderd leefde omdat ze had getuigd tegen haar criminele broer Willem Holleeder. Bij Goedemorgen Nederland zei de demissionair bewindsman maandagochtend dat ze een aantal maanden geleden kwam met dit verzoek, en dat hij haar begreep.

Van Weel heeft Holleeder vervolgens verder willen helpen door haar in contact te brengen met de "dienst die daar wel over gaat". Want, zo benadrukte de minister, hij is wel politiek verantwoordelijk, maar geen beveiligingsexpert.

De minister wilde verder weinig details geven, omdat hij geen informatie wil delen over een individuele casus. Daarom hield hij zich ook op de vlakte toen werd gevraagd naar Astrid Holleeders klachten over haar beveiliging. Die zei zondagavond bij RTL Tonight dat ze "tussen twee organisaties in" zit, zonder te verduidelijken welke.