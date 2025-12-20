ECONOMIE
Politici VS kritisch na vrijgave deel Epstein-documenten

Samenleving
door anp
zaterdag, 20 december 2025 om 9:36
WASHINGTON (ANP/RTR) - Zowel Democratische als Republikeinse politici zijn kritisch nadat de Amerikaanse overheid slechts een deel van de Epstein-documenten heeft vrijgegeven. Tot nu toe zijn rond de 300.000 pagina's openbaar gemaakt. Het Congres gaf vorige maand opdracht alle documenten vrij te geven, met 19 december als deadline.
Republikein Thomas Massie, een van de initiatiefnemers van de wet die de vrijgave moest afdwingen, schrijft op X dat de publicatie niet voldoet aan "zowel de geest als de letter van de wet". Democraat Ro Khanna zegt tegen CNN dat hij een afzettingsprocedure tegen minister van Justitie Pam Bondi overweegt.
Er is ook kritiek op hoe de documenten naar buiten zijn gebracht. Veel pagina's zijn gedeeltelijk of helemaal zwartgelakt. Volgens de regering is dat om de identiteit van slachtoffers te beschermen.
Plaatsvervangend procureur-generaal Todd Blanche meldde dat de overige dossiers de komende weken worden vrijgegeven.
