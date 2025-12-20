Russische gezant onderweg naar Miami voor Oekraïne-gesprekken

MIAMI (ANP/AFP) - De Russische gezant Kirill Dmitriev is onderweg naar het Amerikaanse Miami om deel te nemen aan gesprekken over het beëindigen van de oorlog in Oekraïne, meldt hij op X.

"Terwijl oorlogsstokers overwerken in een poging het Amerikaanse vredesplan voor Oekraïne te ondermijnen, herinnerde ik me deze video van mijn vorige bezoek", schrijft Dmitriev, terwijl hij een video deelt van een zon die fel door de wolken schijnt.

Sinds vrijdag vindt er een tweedaags overleg plaats in Miami tussen onderhandelaars van de VS en Oekraïne. Europa is daar ook bij aanwezig en de Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio zei zaterdag mogelijk ook aan te schuiven.

Het is onwaarschijnlijk dat Dmitriev rechtstreeks met Oekraïense en Europese onderhandelaars praat.