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Politico: Amerikaanse senator McConnell keert terug na ziekte

Samenleving
door anp
maandag, 14 september 2026 om 21:53
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WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse senator Mitch McConnell (84) keert deze week terug naar de Senaat, meldden meerdere anonieme bronnen aan nieuwssite Politico. Hij was de afgelopen maanden afwezig vanwege gezondheidsproblemen. Door het gebrek aan informatie ontstonden er wilde complottheorieën.
Zo zou de politicus overleden of hersendood zijn. De Republikeinen zouden dit geheim willen houden om speciale verkiezingen in Kentucky te voorkomen. Een foto van de politicus in het ziekenhuis was volgens critici met behulp van AI gemaakt.
McConnell verklaarde dat hij in het ziekenhuis was opgenomen na een val en later een longontsteking had opgelopen. Volgens bronnen is hij op tijd terug in de Senaat om mee te stemmen over een landbouwwet, waarbij zijn stem cruciaal is. De wet zou deze week behandeld worden.
Amerikaanse verslaggevers en influencers hebben zich volgens Politico verzameld bij de woning van McConnell, om in de gaten te houden of hij deze verlaat.
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