Politie: 31 mensen aangehouden bij demonstratie A44

ABBENES (ANP) - Zeker 31 mensen zijn maandag gearresteerd bij een poging van Extinction Rebellion om de snelweg A44 te blokkeren. Dat laat de politie weten. Het is niet bekend waar ze naartoe zijn gebracht. Over de juridische gevolgen, zoals mogelijke vervolging, is ook nog niets bekend.

Agenten gaven de demonstranten, maar ook de aanwezige verslaggevers, de opdracht om weg te gaan. Wie dat niet deed, zou worden opgepakt. Twee verslaggevers van het Leidsch Dagblad zijn geboeid en afgevoerd in een bus die door de politie werd gebruikt. Zij zouden geen politieperskaart bij zich hebben gehad. Hoeveel journalisten onder de arrestanten zijn, is niet bekend.

De A44 is tijdens de top afgesloten richting Den Haag. De deelnemers worden via die route naar de top gebracht.