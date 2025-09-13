ECONOMIE
SP-leider Dijk pleit op congres voor coalitie met GL-PvdA en CDA

Samenleving
door anp
zaterdag, 13 september 2025 om 12:59
anp130925081 1
UTRECHT (ANP) - SP-leider Jimmy Dijk heeft op het congres van zijn partij gepleit voor een coalitie met in elk geval GroenLinks-PvdA en CDA. "Laten wij een sociaal alternatief voor Nederland op tafel leggen", zei hij zaterdag in het Griftpark in Utrecht. De linkse politicus nodigde partijleiders Henri Bontenbal (CDA) en Frans Timmermans (GL-PvdA) uit om hierover in gesprek te gaan.
Kritiek op deze beoogde samenwerkingspartners klonk ook vanuit de speciaal voor de gelegenheid opgezette tent, waar de partij na het congres het 'Festival voor gelijkheid' organiseert.
Bontenbal en Timmermans moeten zorgen dat er "eindelijk écht iets te kiezen valt", oreerde Dijk. "Want het is niet genoeg om jezelf als redelijk neer te zetten, Henri. Het is niet genoeg om de tegenpool van de PVV te zijn, Frans."
De SP-leider denkt het toch eens te kunnen worden met GroenLinks-PvdA en CDA op het gebied van volkshuisvesting, migratie, de inrichting van de economie, zorg, armoedebestrijding en de houding tegenover Israël.
