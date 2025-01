Politie Australië: hard optreden tegen anti-Joodse haatmisdrijven

SYDNEY (ANP/AFP) - De Australische politie heeft beloofd hard op te treden tegen antisemitische haatmisdrijven nadat vrijdag voertuigen in een welvarende buitenwijk van Sydney in brand waren gestoken en met leuzen waren besmeurd.

Twee auto's werden in brand gestoken en andere voertuigen werden beklad met anti-Joodse leuzen in de nabijheid van het voormalige huis van een Joodse gemeenschapsleider. Het besmeuren van een huis met rode verf was volgens de politie ook een haatmisdrijf. Dit huis was in het verleden eigendom van een prominente Joods-Australische advocaat.

"We zullen je opsporen, we zullen je vinden en opsluiten", zei Yasmin Catley, minister van de staatspolitie van New South Wales. "Wat we in onze straten zien is totaal on-Australisch."

Vandalen hadden vorige week twee synagogen in Sydney beklad met nazisymbolen. Minister van Binnenlandse Zaken Tony Burke zei dat het "een vorm van haat en onverdraagzaamheid is waar in Australië geen plaats voor is. Ik veroordeel de misdaden ondubbelzinnig."

Gemaskerde brandstichters staken in december vorig jaar een synagoge in Melbourne in brand. Dit zette de regering ertoe aan om een federale taakgroep op te richten voor het bestrijden van antisemitisme.