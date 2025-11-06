ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Politie deelt naam en beelden in zoektocht naar schutter Tilburg

Samenleving
door anp
donderdag, 06 november 2025 om 18:33
anp061125200 1
TILBURG (ANP) - De politie deelt de naam en beelden van de vermoedelijke schutter bij een schietincident op dinsdagavond 4 november aan de Corellistraat in Tilburg, in de buurt Stokhasselt. "De recherche doet er alles aan om hem op te sporen", aldus de politie, "en vraagt daarbij de hulp van het publiek."
Omdat de verdachte vuurwapengevaarlijk is, adviseert de politie om hem niet zelf te benaderen, maar het alarmnummer te bellen. De politie roept de man dringend op zichzelf te melden.
Ter plaatse troffen agenten in de woonwijk drie beschadigde huizen, een beschadigde auto, hulzen en een bloedspoor aan. Kort na het schietincident meldden twee gewonde mannen van 22 en 30 jaar uit Tilburg zich bij een ziekenhuis, aldus de politie. Zij zijn aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het schietincident.
"Het incident lijkt een gerichte actie te zijn", zegt de politie, waarbij naast de twee gewonden ook anderen betrokken zouden zijn. De politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2597974779

Orthopeed waarschuwt: “Havermelk straks oorzaak van gebroken heupen”

shutterstock_2403533323

10 dingen die je kat echt vervelend vindt

ANP-525081073

Zo hou je je huis warm en je energierekening laag: 10 bespaartips van Milieu Centraal

ANP-464795223

Iraanse kindbruid wordt geëxecuteerd, tenzij ze 93.000 pond aan 'bloedgeld' betaalt

anp051125214 1

Timmermans: heel onwaarschijnlijk dat ik terugkeer in politiek

ANP-529315481

Is onze planeet allang bezocht door buitenaardse ruimtesondes? Sommige onderzoekers denken van wel

Loading