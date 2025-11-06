Politie deelt naam en beelden in zoektocht naar schutter Tilburg

TILBURG (ANP) - De politie deelt de naam en beelden van de vermoedelijke schutter bij een schietincident op dinsdagavond 4 november aan de Corellistraat in Tilburg, in de buurt Stokhasselt. "De recherche doet er alles aan om hem op te sporen", aldus de politie, "en vraagt daarbij de hulp van het publiek."

Omdat de verdachte vuurwapengevaarlijk is, adviseert de politie om hem niet zelf te benaderen, maar het alarmnummer te bellen. De politie roept de man dringend op zichzelf te melden.

Ter plaatse troffen agenten in de woonwijk drie beschadigde huizen, een beschadigde auto, hulzen en een bloedspoor aan. Kort na het schietincident meldden twee gewonde mannen van 22 en 30 jaar uit Tilburg zich bij een ziekenhuis, aldus de politie. Zij zijn aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het schietincident.

"Het incident lijkt een gerichte actie te zijn", zegt de politie, waarbij naast de twee gewonden ook anderen betrokken zouden zijn. De politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit.