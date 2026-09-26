Politie deelt nog niets over verdachte schietincident NDSM-kade

AMSTERDAM (ANP) - De politie deelt nog niets over de verdachte die vastzit voor het schietincident op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. Daarbij kwam een medewerker van het Justitieel Complex Zaanstad om het leven. De verdachte zit in beperkingen en mag daardoor alleen contact hebben met zijn advocaat, meldt de politie.

De gevangenismedewerker zat vrijdagmiddag op een druk terras toen hij werd neergeschoten. Volgens de politie had hij een woordenwisseling met de verdachte voordat die het vuur op hem opende.

Veel omstanders zagen de schietpartij. De politie heeft achtergelaten spullen meegenomen van mensen die op het terras zaten. Die zijn inmiddels weer terug bij de rechtmatige eigenaren, zegt een woordvoerster.

Het Parool meldde vrijdag op basis van ingewijden dat de aangehouden verdachte eerder vastzat in het Justitieel Complex Zaanstad. De politie wilde dat niet bevestigen.