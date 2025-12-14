ECONOMIE
Politie doet huiszoeking bij vermeende schutter Bondi Beach

Samenleving
door anp
zondag, 14 december 2025 om 12:13
anp141225069 1
SYDNEY (ANP) - De politie in Sydney zegt een van de daders van de dodelijke schietpartij eerder op zondag bij Bondi Beach te hebben geïdentificeerd. Zijn huis wordt op dit moment doorzocht. Een persconferentie over het voorval, die gepland stond voor 11.30 uur, is tot nader order uitgesteld vanwege de inval. Het zou gaan om Narveed Akram, over wie nog veel onbekend is.
Op het bekende strand in het Australische Sydney vond een chanoekaviering plaats toen in ieder geval twee schutters het vuur openden op strandgangers. Daarbij kwamen zeker tien mensen om het leven, onder wie een van de vermoedelijke daders. Verschillende media schrijven dat een derde schutter zou zijn gearresteerd, maar dat vermoeden is nog niet bevestigd door de autoriteiten. Bij de viering zouden zo'n 2000 mensen aanwezig zijn geweest. Of er een verband is tussen de viering en de schietpartij is nog onduidelijk.
