Politie Dortmund waarschuwt voor grote verkeersdrukte bij EK

DORTMUND (ANP) - De politie in Dortmund waarschuwt voor grote verkeersdrukte rond de halve finale van het Nederlands elftal op het EK voetbal. Er worden meer dan 100.000 voetbalsupporters verwacht in de Duitse stad, van wie zo'n 80.000 Nederlanders.

De wedstrijd tegen Engeland begint om 21.00 uur, maar al vanaf het middaguur zou het druk kunnen worden, voorziet de politie. De autoriteiten roepen de fans op om al vroeg naar het stadion te reizen en om zoveel mogelijk gebruik te maken van het openbaar vervoer.

De grootste drukte wordt bij het stadion verwacht, maar ook in het centrum moeten mensen rekening houden met verkeershinder. Dat heeft alles te maken met de oranjemars van de Nederlandse fans. Vanaf de Kampstraße in de binnenstad lopen tienduizenden Nederlanders via de Ruhrallee naar het stadion. De politie heeft enkele wegen afgezet voor de mars.