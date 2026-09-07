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Rutte: geen alternatief voor derde scholensluiting coronapandemie

Samenleving
door anp
maandag, 07 september 2026 om 11:19
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DEN HAAG (ANP) - Volgens oud-premier Mark Rutte was er geen alternatief voor de derde scholensluiting tijdens de coronapandemie in december 2021. Tegen de parlementaire enquêtecommissie corona zei Rutte dat de ziekenhuizen al bijna vol zaten toen een nieuwe variant van het virus begon rond te gaan.
"Door de deltavariant van het virus moesten we vanaf oktober en november al lockdownachtige maatregelen nemen", aldus de VVD'er. "Toen kwam de omikronvariant en we wisten alleen dat die ook enorm besmettelijk was. Als die net zo ziekmakend was geweest als de deltavariant, dan was code zwart onafwendbaar geweest." Code zwart in de zorg betekent dat er niet voor iedereen die zorg nodig heeft nog plek is in de ziekenhuizen.
Commissielid Dion Huidekooper vroeg meerdere keren waarom geen alternatieven zijn onderzocht. "Die waren er niet. Alle maatregelen waren al gebruikt", zei Rutte. Toen Huidekooper inbracht dat er nog geen thuiswerkplicht was, zei Rutte dat niet meer te weten, "maar bijna iedereen werkte al thuis".
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