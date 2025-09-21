Vuurwapen gevonden bij door politie doodgeschoten verdachte

CAPELLE AAN DEN IJSSEL (ANP) - Bij de verdachte die zondagmiddag door de politie in Capelle aan den IJssel is doodgeschoten, is een vuurwapen gevonden. Dat laat een woordvoerster van de politie weten.

De fatale schietpartij was bij een McDonald's aan de Hoofdweg. De verdachte was volgens de politie daarvoor betrokken bij een beroving van een fatbike op het Wisselspoor. Daarbij gebruikte de verdachte een vuurwapen.

De politie heeft voor de beroving nog een andere persoon aangehouden. Of er meer personen bij de beroving betrokken waren, weet de woordvoerster niet.

McDonald's meldde dat bezoekers en medewerkers van de vestiging die mogelijk getuige waren, slachtofferhulp aangeboden hebben gekregen. Maandag is er een bijeenkomst voor het personeel. Na het incident is de McDonald's gesloten tot het onderzoek naar het incident is afgerond.