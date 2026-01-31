Rechter weigert ICE-operatie in Minnesota stop te zetten

MINNEAPOLIS (ANP/RTR) - Een federale rechter in de Amerikaanse staat Minnesota weigerde zaterdag een bevel te geven om agenten van de immigratiedienst ICE uit Minneapolis weg te sturen of het aantal te verminderen.

Overheidsfunctionarissen hadden een rechtszaak aangespannen waarin ze federale agenten beschuldigden van verstrekkende schendingen van burgerrechten. De staat Minnesota vroeg rechter Katharine Menendez maandag tijdens een hoorzitting om een einde te maken aan de anti-immigratieoperatie van de regering. Menendez deed toen nog geen uitspraak, maar merkte wel op dat de regering "veel macht" heeft om immigratiewetten uit te voeren. "Niet alle crises kunnen worden opgelost met een gerechtelijk bevel", stelde ze.

De zaak volgde nadat federale agenten deze maand twee staatsburgers doodschoten in Minneapolis. Het is daar al weken onrustig door de massale aanwezigheid van de immigratiediensten die door president Donald Trump naar Minnesota zijn gestuurd om illegale migranten op te sporen.