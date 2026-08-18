Politie krijgt 140 tips in zoektocht naar identiteit 'Lucky'

AMSTERDAM (ANP) - De politie heeft 140 tips binnengekregen in de zoektocht naar de identiteit van 'Lucky'. "Overweldigend", aldus de politie. Maandag deelde het Amsterdamse coldcaseteam beelden van de man van wie de identiteit nog steeds onbekend is.

Op 10 mei 2023 viel de man neer op straat in Amsterdam, waarop hij naar het ziekenhuis werd gebracht. Daar bleek dat hij was getroffen door een hersenbloeding of -infarct. Sindsdien kan hij niet meer communiceren en lukt het hem dus ook niet om informatie over zijn identiteit te geven. Hij verblijft nu in een verzorgingscentrum in Amsterdam Zuidoost.

Inmiddels is duidelijk dat de man lid is van een boeddhistische gemeenschap waar hij de bijnaam 'Lucky' heeft. Hij komt vermoedelijk oorspronkelijk niet uit Nederland. Maar veel meer informatie over zijn identiteit heeft het coldcaseteam nog niet kunnen achterhalen. Daarom deelde de politie maandag beelden van de man.

Het coldcaseteam gaat de binnengekomen tips "allemaal grondig bekijken".