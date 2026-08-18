ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Veel rook bij brand in zorginstelling Dieren

Samenleving
door anp
dinsdag, 18 augustus 2026 om 8:51
anp180826072 1
DIEREN (ANP) - Bij een brand in een zorginstelling aan de Zutphensestraatweg in het Gelderse Dieren is veel rook vrijgekomen. De brand zelf was vrij snel geblust, maar de rook was het grootste probleem, meldt de veiligheidsregio. Vijf mensen zijn door ambulancemedewerkers nagekeken, omdat zij rook hadden ingeademd. Uiteindelijk heeft niemand van hen extra zorg nodig.
Het gaat om een zorginstelling waar onder meer mensen met dementie wonen. Uit voorzorg zijn de mensen van de afdeling op de eerste verdieping, waar de brand woedde, naar het restaurant op de begane grond gebracht. "Er zijn meerdere hulpverleners aanwezig om de betrokken mensen goed op te vangen en waar nodig zorg te bieden", aldus de veiligheidsregio.
De brand ontstond in een magnetron in de centrale ruimte op de eerste verdieping van de zorginstelling. De begane grond en de tweede verdieping van het pand hoefden niet te worden ontruimd. "De zorg van alle bewoners kan gewoon doorgaan", meldt de veiligheidsregio.
loading

POPULAIR NIEUWS

51587727_m

Het verschil tussen dure en goedkope parfum heeft weinig met geur te maken

gepensioneerden-plezier-credit

Bijna iedereen verliest koopkracht in 2027 — behalve gepensioneerden: zóveel gaan zij erop vooruit

shutterstock_2737605707

Gratis geld is definitief voorbij — en dat voel je in je hypotheek, je pensioen en de staatsschuld

Hayden_Panettiere_2009_(Straighten_Crop)

Hayden Panettiere (36) overleden na hartstilstand, onderzoek naar mogelijke overdosis

155395911_m

Deze twee woordjes nemen Instagram compleet over. En iedereen begint zich eraan te ergeren

ANP-565586490

China opent bizarre snelweg door het Noordpoolijs, maar de prijs kan gigantisch zijn

Loading