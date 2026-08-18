Veel rook bij brand in zorginstelling Dieren

DIEREN (ANP) - Bij een brand in een zorginstelling aan de Zutphensestraatweg in het Gelderse Dieren is veel rook vrijgekomen. De brand zelf was vrij snel geblust, maar de rook was het grootste probleem, meldt de veiligheidsregio. Vijf mensen zijn door ambulancemedewerkers nagekeken, omdat zij rook hadden ingeademd. Uiteindelijk heeft niemand van hen extra zorg nodig.

Het gaat om een zorginstelling waar onder meer mensen met dementie wonen. Uit voorzorg zijn de mensen van de afdeling op de eerste verdieping, waar de brand woedde, naar het restaurant op de begane grond gebracht. "Er zijn meerdere hulpverleners aanwezig om de betrokken mensen goed op te vangen en waar nodig zorg te bieden", aldus de veiligheidsregio.

De brand ontstond in een magnetron in de centrale ruimte op de eerste verdieping van de zorginstelling. De begane grond en de tweede verdieping van het pand hoefden niet te worden ontruimd. "De zorg van alle bewoners kan gewoon doorgaan", meldt de veiligheidsregio.