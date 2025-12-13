Thailand en Cambodja raken weer slaags

BANGKOK (ANP) - Thaise troepen, waaronder gevechtsvliegtuigen, hebben zaterdagochtend plaatselijke tijd aanvallen op het betwiste grensgebied met Cambodja uitgevoerd, ondanks een staakt-het-vuren afgekondigd door de Amerikaanse president Donald Trump. Dat zegt het Cambodjaanse ministerie van Informatie.

Thailand heeft soortgelijke beschuldigingen tegen Cambodja geuit. Het Cambodjaanse leger zou burgerdoelen onder vuur hebben genomen en landmijnen hebben gelegd.

Trump verklaarde vrijdag na overleg met beide landen dat Thailand en Cambodja een wapenstilstand hadden afgesproken. De buurlanden ontkennen echter dat er een akkoord is gesloten.

Sinds maandag is het geweld langs de 817 kilometer lange grens opnieuw opgelaaid. Thailand en Cambodja liggen al decennialang overhoop over het grensgebied, een erfenis van de Franse koloniale tijd. Het is veertien jaar geleden dat het geweld zo fel was.