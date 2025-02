Politie onderzoekt meldingen verward gedrag verdachte Nieuwegein

NIEUWEGEIN (ANP) - De politie onderzoekt of er eerder deze week meldingen zijn gedaan over de man die ervan verdacht wordt een 11-jarig meisje te hebben neergestoken in Nieuwegein. Mogelijk zijn er meldingen gedaan dat de man verward gedrag vertoonde.

"Wij hebben geluiden gehoord dat de man mogelijk verward gedrag heeft vertoond en dat daar meldingen over zouden zijn gedaan. We bekijken of dat klopt", aldus een woordvoerder van de politie.

Over de verdachte bracht de politie zaterdagavond naar buiten dat hij uit Nieuwegein komt, evenals het slachtoffer. De politie bevestigt dat de 29-jarige man een Syrische achtergrond heeft, na berichtgeving hierover door meerdere media. Het meisje kwam uit een Eritrees gezin.

Steekincident

De politie kreeg rond 15.00 uur meldingen binnen over het steekincident aan de Anemoonstraat in het zuiden van Nieuwegein. Hulpdiensten gingen ter plaatse en troffen het meisje zwaargewond aan. Ondanks de inzet bezweek het meisje korte tijd later aan haar verwondingen.

Het meisje werd neergestoken in het bijzijn van enkele leeftijdsgenootjes, aldus de politiewoordvoerder. Voor mensen die hebben meegekregen wat er zich in de straat heeft afgespeeld, is Slachtofferhulp beschikbaar.

'Zwarte bladzijde'

Het is niet duidelijk of het slachtoffer en de verdachte elkaar kenden. "Het scenario dat ze elkaar niet kenden, is reëel", aldus de politiewoordvoerder. De verdachte werd kort na het incident gearresteerd in de buurt van waar het steekincident gebeurde.

Eerder zaterdag noemde burgemeester Marijke van Beukering van Nieuwegein het dodelijke incident "een nachtmerrie voor iedereen". Ook sprak ze van een "zwarte bladzijde voor de naasten en voor Nieuwegein".