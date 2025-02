Geen winnaar in Eredivisieduel tussen Heerenveen en Fortuna

HEERENVEEN (ANP) - De Eredivisiewedstrijd tussen sc Heerenveen en Fortuna Sittard is in een gelijkspel geëindigd. In Heerenveen werd het 2-2. Voor beide ploegen was het het eerste punt na meerdere nederlagen.

Fortuna blijft door het gelijkspel Heerenveen voor op de ranglijst. De Limburgers hebben 26 punten en staan achtste. Heerenveen staat met 25 punten tiende.

Heerenveen had na de zege op NAC verloren van Quick Boys in de beker en van Ajax en FC Groningen in de competitie. Fortuna won nog niet in 2025 en leed forse nederlagen tegen Go Ahead Eagles, NEC en PEC Zwolle.

Laatste speelminuut

De thuisploeg van coach Robin van Persie kwam al in de 8e minuut op voorsprong. Levi Smans kreeg de bal van Marcus Linday en zijn schot ging via Ryan Fosso in het doel. Fortuna kreeg in de 14e minuut een strafschop na een overtreding van Ilias Sebaoui. Kristoffer Peterson faalde niet en schoot in de linkerbenedenhoek raak.

Heerenveen kreeg in de tweede helft kansen via Espen van Ee en debutant Eser Gürbüz. Een schot van laatstgenoemde belandde ook hard tegen het hoofd van Ivo Pinto die kort moest worden behandeld en niet verder kon. De 17-jarige Gürbüz leek Heerenveen in de 82e minuut de zege te bezorgen met een schot in de linkerbovenhoek. In de laatste officiële speelminuut kopte Rodrigo Guth de bezoekers uit Sittard echter opnieuw op gelijke hoogte.