Politie onderzoekt verband tussen NAVO-top en stroomstoring spoor

DEN HAAG (ANP) - De politie neemt de mogelijkheid dat er een directe relatie is met de NAVO-top mee in het onderzoek naar de kapotte stroomkabels rondom Amsterdam. Dat zegt een woordvoerder van demissionair minister David van Weel (Veiligheid en Justitie) over de treinverstoringen van en naar Schiphol. De politie houdt rekening met een misdrijf.

De VVD-minister staat "in nauw contact met politie en wordt op de hoogte gehouden over eventuele ontwikkelingen." De politie roept getuigen op zich te melden.

Volgens ProRail heeft de brand zeker dertig kabels fors beschadigd in de buurt van Amsterdam. In de buurt van Gouda is een bovenleiding kapot.