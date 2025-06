Zelensky spreekt voor volle zaal in Tweede Kamer

DEN HAAG (ANP) - Tweede Kamerleden zijn massaal op de toespraak van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky afgekomen. Ook bij de grootste fractie, die van de PVV, zaten de bankjes nagenoeg vol. De partij van Geert Wilders is doorgaans erg kritisch op de Nederlandse steun voor Oekraïne in de slepende oorlog met Rusland. D66-leider Rob Jetten ontbrak wegens privéomstandigheden.

Alleen de drie Kamerleden van FVD bleven dinsdagmiddag weg. De partij vindt het geen pas geven dat een buitenlands staatshoofd het woord voert in de Tweede Kamer, aldus partijleider Thierry Baudet in een filmpje op X. Ook houdt hij Zelensky verantwoordelijk voor de oorlog, die Rusland ruim drie jaar geleden is begonnen.

Zelensky is op initiatief van GroenLinks-PvdA gevraagd te spreken in de Tweede Kamer. Ook leden van de Eerste Kamer zijn daarbij uitgenodigd. De Oekraïense president is in Nederland voor de NAVO-top in Den Haag, maar daar is zijn rol beperkt. Oekraïne is geen NAVO-lid.