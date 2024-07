Amazone Van Liere over affaire-Dujardin: het is een incident

VERSAILLES (ANP) - Op de website van de Olympische Spelen noemt ze Charlotte Dujardin een van haar helden. Maar dressuuramazone Dinja van Liere zal haar idool in Versailles niet treffen. De Britse is geschorst nadat een oud filmpje was opgedoken waarop te zien is hoe ze een paard een aantal flinke tikken geeft.

"Ik vind het gewoon vervelend, dat het gebeurt, dat het naar buiten komt. Het is heel jammer voor onze sport . Zulke dingen mogen natuurlijk niet gebeuren. Het is heel zonde", vertelde de in Zeeland geboren amazone nadat ze met haar paard Hermès was uitgekomen in de Grand Prix.

"Het is gewoon echt een incident en het staat niet voor wat wij met de paarden aan het doen zijn", vervolgde ze. Wat ze ervan moet denken wist Van Liere ook niet goed. "Ik ken haar niet zo goed. Ik zie haar wel eens rijden en dat doet ze prachtig. Maar ik ben nooit bij haar thuis geweest, dit heb ik natuurlijk nog nooit gezien. Wat ik wil benadrukken, ook als het over eerdere schandalen gaat: het zijn incidenten. Het staat niet voor wat de paardensport is. We hebben zo'n band met die paarden, we houden van ze."

De timing waarop het filmpje naar buiten kwam, noemt Van Liere dubieus. "Daar vind ik wel wat van, ja. Als zulke dingen gebeuren moet dat meteen gemeld worden en niet een week voor de Spelen. Dan vraag ik me af: gaat het om dierenwelzijn of om te voorkomen dat zij nog medailles wint."