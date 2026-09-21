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Save the Children: OVV-rapport over asielkinderen is noodsignaal

Samenleving
door anp
maandag, 21 september 2026 om 11:44
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DEN HAAG (ANP) - Save the Children ziet het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de slechte situatie van asielkinderen in noodopvanglocaties als een noodsignaal. Ook roept de organisatie de Tweede Kamer op een parlementair onderzoek in te stellen om schendingen van kinderrechten in de toekomst te voorkomen.
"Save the Children is werkzaam in noodopvanglocaties in het hele land en ziet op dagelijkse basis in welke onveilige omstandigheden kinderen leven", schrijft de organisatie. De rechten van kinderen, zegt operationeel directeur Geert Jan van Dijk, "worden hiermee al ruim drie jaar op systematische wijze geschonden". De organisatie ziet dat kinderen door de slechte omstandigheden fysieke en mentale klachten ontwikkelen, zoals eetproblemen en angststoornissen.
Save the Children roept de Tweede Kamer en het kabinet op om onmiddellijk werk te maken van de aanbevelingen van de OVV. De raad zegt dat de minister van Asiel en Migratie binnen zes maanden de situatie van kinderen in asielnoodopvang moet verbeteren.
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