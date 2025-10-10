ECONOMIE
Politie stopt onderzoeken niet alleen door personeelstekort

Samenleving
door anp
vrijdag, 10 oktober 2025 om 10:48
DEN HAAG (ANP) - Dat de politie steeds vaker voortijdig onderzoeken stopt, komt niet alleen door personeelstekorten, maar ook omdat "de wereld de laatste jaren sterk veranderd is". Dat laat de politie weten nadat Pointer (KRO-NCRV) en NOS hadden gemeld dat het aantal opgeschorte politieonderzoeken sinds 2020 is verdubbeld.
Uit politiecijfers blijkt dat er in 2024 minstens 45.900 onderzoeken bleven liggen, waarvan 3700 naar ernstige misdrijven zoals mishandeling en woninginbraak. Ook zijn zeker 32 onderzoeken naar levensdelicten zoals (poging tot) moord en doodslag stopgezet. Dat deze zaken blijven liggen, is volgens een woordvoerder het gevolg van capaciteitsproblemen, waardoor "telkens scherpe keuzes gemaakt worden".
Naast een tekort aan rechercheurs worden volgens de politie "zaken steeds complexer en tijdrovender". Ook zijn er steeds meer demonstraties. "Dit betekent niet alleen veel ME-inzet, maar ook veel werk achteraf: in de opsporing."
