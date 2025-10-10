Wielrenner Viviani beëindigt carrière aan het eind van de maand

HERENTALS (ANP) - Wielrenner Elia Viviani beëindigt eind oktober zijn carrière. De 36-jarige Italiaanse sprinter van Lotto komt deze maand nog twee keer in actie, op de weg in de eendagskoers Ronde van Veneto en op de WK baanwielrennen in Chili. Dat maakte zijn ploeg vrijdag bekend.

Viviani veroverde als baanwielrenner bij de Spelen onder meer de gouden medaille op het onderdeel omnium in 2016. Op de laatste twee Spelen pakte hij nog een zilveren en een bronzen medaille. Hij boekte op de weg negentig zeges, waaronder één in de Tour de France, vijf in de Giro d'Italia en drie in de Vuelta.

De Ronde van Veneto is op 15 oktober, de WK baanwielrennen vinden plaats van 22 tot en met 26 oktober.