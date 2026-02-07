ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Politie: storing raakte niet-spoednummer 0900-8844, is opgelost

Samenleving
door anp
zaterdag, 07 februari 2026 om 14:38
anp070226098 1
DEN HAAG (ANP) - De storing die zaterdagmiddag optrad in een systeem van de hulpdiensten betrof het politienummer 0900-8844, bedoeld voor zaken die geen spoed hebben. Dat meldt een woordvoerder van de landelijke eenheid van de politie. Volgens hem zijn er geen noemenswaardige problemen ontstaan door de storing, die inmiddels weer zou zijn opgelost.
De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond meldde eerder dat het meldkamersysteem van de landelijke hulpdiensten met een landelijke storing kampte, maar dat 112 nog wel bereikbaar was. Het politienummer voor niet-spoedzaken staat los van alarmnummer 112. "Maar wij hebben wel signalen gekregen bij de meldkamers dat ze last hadden van het vollopen van 112", zegt de woordvoerder. "We konden nog wel communiceren met onze eenheden en hen alarmeren, maar via een alternatief."
loading

POPULAIR NIEUWS

IMG_3241

Wie is Heleen Herbert, de nieuwe CDA-minister van Economische Zaken

Scherm­afbeelding 2026-02-05 om 10.05.01

Bild: Harde kritiek op olympische koningin Leerdam

wie-geht-es-mit-bitcoin-weiter

Dit is de oorzaak van de Bitcoin-crash.

anp060226183 1

Boegeroep bij beelden Amerikaanse vicepresident Vance in Milaan

shutterstock_2687085757

Hoe je eerste liefde je voor het leven vormt

292150065_m

Hoe mensen ChatGPT echt gebruiken

Loading