Tennisser Den Ouden wint bij debuut in Davis Cup tegen India

Sport
door anp
zaterdag, 07 februari 2026 om 14:27
BENGALURU (ANP) - Guy den Ouden heeft Nederland op een 1-0-voorsprong gezet in de eerste kwalificatiewedstrijd van de Davis Cup tegen India. De 23-jarige debutant versloeg in Bengaluru Sumit Nagal met 6-0 4-6 6-3.
Den Ouden, de nummer 162 van de wereld, leek in de eerste set geen last van zenuwen te hebben. Hij begon met een lovegame op eigen service en brak Nagal daarna drie keer op rij: 6-0. De mondiale nummer 281 uit India herpakte zich in de tweede set. Den Ouden kwam in de derde set op een 3-0-voorsprong, maar Nagal sloeg even later terug. De Nederlander brak zijn tegenstander opnieuw en dit keer hield hij zijn voorsprong vast.
Jesper de Jong (25) treft later op woensdag in de tweede partij Dhakshineswar Suresh. De Jong is met de 88e plaats de hoogstgeplaatste Nederlander op de wereldranglijst in India. Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp hebben zich niet beschikbaar gesteld.
Nederland en India spelen om een plek in de tweede ronde van de qualifiers, die plaatsvinden in september. De winnaars plaatsen zich voor de Davis Cup Finals.
