Schaatsster Conijn in tweede rit 3000 meter op Spelen

MILAAN (ANP) - Merel Conijn komt bij haar olympische debuut bij de Spelen van Milaan niet in actie in de eerste rit van de 3000 meter, maar in de tweede rit. De 24-jarige schaatsster is een rit doorgeschoven door de afmelding van Martina Sablikova uit Tsjechië, die ziek is.

Conijn zou het in de eerste rit in het Milano Speed Skating Stadium opnemen tegen Laura Hall uit Canada. Nu rijdt ze in de tweede rit tegen Kaitlyn McGregor uit Zwitserland. Hall treft de Amerikaanse Greta Myers in de eerste rit.

De ritten van Marijke Groenewoud en Joy Beune zijn ongewijzigd. Groenewoud rijdt tegen Ragne Wiklund uit Noorwegen in de negende rit. Beune neemt het op tegen Isabelle Weidemann in de tiende en laatste rit.

De 3000 meter bij de vrouwen begint om 16.00 uur.