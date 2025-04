Steeds meer mensen krijgen nekbult door verkeerde houding achter laptop

We brengen een groot deel van de dag achter een scherm door. Daarbij zoeken we de meest comfortabele houding, maar dat is niet altijd zo prettig voor de nek. Daar kan een zogenoemde nekbult of buffalo hump ontstaan, doordat we te veel gebogen zitten.

“Bij zo’n ‘buffalo hump’ is er sprake van een onderhuidse vetophoping onderaan de nek”, zegt Dr. Thomas Mathieu van het UZ Antwerpen tegen HLN. “Het kan voorkomen bij patiënten met obesitas of de ziekte van Cushing, maar in veel gevallen is een slechte houding een belangrijke boosdoener. We zien een rechtstreeks verband tussen het toegenomen schermgebruik – gsm’s, computers, laptops… – en de stijgende groep patiënten met een nekbult.”

Hoe ontstaat een nekbult?

Hoe zo'n nekbult ontstaat? “Met de nek naar voren gebogen – als het ware vóór het lichaam – en de schouders naar binnen gedraaid. Zo raakt de romp uit balans. Zelfs veertienjarigen zitten vandaag urenlang onafgebroken op hun gsm. Dat verklaart waarom je zoveel jongeren met afhangende schouders ziet. Op termijn zorgt dat gegarandeerd voor nekklachten.”

Passieve houding

Maar niet alleen jongeren met hun smartphones, ook werkenden op kantoor hebben er last van. “Denk aan mensen die op een laptop werken en dus continu wat naar beneden kijken. Ook vaste computerschermen staan dikwijls niet op ooghoogte. We nemen te vaak een passieve houding aan, terwijl een actieve houding, met een rechte rug en nek en je kin boven je romp, zo belangrijk is. We zijn het simpelweg verleerd. Onderzoek toont aan dat mensen al na zeven minuten in een passieve houding vervallen.”

Balansprobleem

En dan ontstaat een balansprobleem, legt dr. Mathieu uit. "Een verkeerde lichaamshouding zorgt ervoor dat de bovenste nekspieren, zoals de monnikskapspier, overspannen geraken, terwijl de diepere nekspieren en tussenschouderbladspieren te weinig actief zijn, langzaam verzwakken tot zelfs afsterven. Er ontstaat dus een chronische onevenwicht in de spieren. Doordat het spierweefsel afbreekt, ga je wat meer vetweefsel opslaan. Dat kan op den duur voor die onderhuidse vetbult zorgen.”