Politie vindt 381 opgestapelde lichamen in crematorium Mexico

In een crematorium in het noorden van Mexico zijn 381 lichamen aangetroffen. De menselijke resten waren volgens het openbaar ministerie van de deelstaat Chihuahua "onverschillig op elkaar gegooid". Nabestaanden zouden in plaats van as, ander materiaal hebben meegekregen.

De lichamen, die allemaal waren gebalsemd, lagen in verschillende ruimtes van het crematorium. De autoriteiten schatten dat sommige stoffelijke overschotten er mogelijk al twee jaar lagen.

Een van de bestuurders van het crematorium gaf zichzelf eerder aan. Het OM verwijt de eigenaren van het bedrijf nalatigheid en onverantwoord handelen. De plaats waarin het crematorium gevestigd is, Ciudad Juarez aan de grens met het Amerikaanse El Paso in Texas, staat bekend om zijn gewelddadige criminaliteit. De autoriteiten gaven geen duidelijkheid over de herkomst van de lichamen.