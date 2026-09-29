ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Ben je boos? Even lekker stoom afblazen werkt dus averechts (plus wat je wel moet doen)

psychologie
door Nina van der Linden
dinsdag, 29 september 2026 om 20:09
188078472_m
Volg ons op Google Nieuws
Even flink tekeergaan als je woedend bent. Een rondje hardlopen, tegen een boksbal slaan of desnoods iets kapotmaken in een ‘rage room’. Het klinkt logisch: laat de stoom ontsnappen en de woede zakt vanzelf. Alleen werkt het menselijk brein blijkbaar niet als een snelkookpan.
Een grote analyse uit 2024 vond weinig bewijs dat afreageren helpt. Soms werd de woede er zelfs erger door.
"Ik denk dat het heel belangrijk is om de mythe te ontkrachten dat je, als je boos bent, stoom moet afblazen of het van je af moet zetten”, zei communicatieonderzoeker Brad Bushman van Ohio State University. "Woede afreageren klinkt misschien als een goed idee, maar er is geen greintje wetenschappelijk bewijs dat de catharsistheorie ondersteunt.”
Dat betekent niet dat je boosheid moet negeren. Nadenken over de oorzaak kan helpen om te begrijpen waarom je kwaad bent en onderliggende problemen aan te pakken. Maar ventileren kan gemakkelijk omslaan in blijven malen.

Kalmeren werkt beter

De sleutel lijkt te liggen bij lichamelijke opwinding. Wie boos is, kan beter proberen die naar beneden te brengen. "Om woede te verminderen, kun je beter activiteiten doen die het niveau van opwinding verlagen”, aldus Bushman. "Ondanks wat de volkswijsheid misschien suggereert, is zelfs gaan hardlopen geen effectieve strategie, omdat het de opwinding verhoogt en uiteindelijk averechts werkt.”
De analyse bekeek uiteenlopende activiteiten, van boksen, fietsen en joggen tot diep ademhalen, mediteren en yoga. Vooral kalmerende bezigheden bleken effectief. Denk aan rustige yoga, mindfulness, progressieve spierontspanning, middenrifademhaling en simpelweg een time-out nemen.
"Het was heel interessant om te zien dat progressieve spierontspanning en gewoon ontspannen in het algemeen mogelijk even effectief zijn als benaderingen zoals mindfulness en meditatie”, zei communicatieonderzoeker Sophie Kjærvik van Virginia Commonwealth University.
De meeste activiteiten die de lichamelijke opwinding verhogen, verminderden woede niet. Joggen sprong er zelfs uit als activiteit die de boosheid kon vergroten. Balsporten en andere speelse vormen van beweging leken daarentegen de lichamelijke opwinding te verminderen.
Bron: Science Alert

Lees ook

Deze beweging is cruciaal om gezond ouder te wordenDeze beweging is cruciaal om gezond ouder te worden
Deze vorm van beweging zorgt ervoor dat je écht beter slaaptDeze vorm van beweging zorgt ervoor dat je écht beter slaapt
Vrouwen hebben de helft minder beweging nodig dan mannen voor een gezond hartVrouwen hebben de helft minder beweging nodig dan mannen voor een gezond hart
loading

POPULAIR NIEUWS

28101897_m

Het 'Thailand van Europa' is fenomenaal (en nog niet ontdekt door toeristen)

rijbewijs

Rijbewijs verlengen vanaf 75: waarom je op tijd moet beginnen

132353092_m

Piekeren? Een psycholoog geeft 4 manieren om die gekmakende gedachtenmolen eindelijk te stoppen

images

Variabel contract bij Essent? Vaste tarieven zakken bijna 20 cent per kuub, jij betaalt vanaf donderdag €195 per jaar meer

106413993_m

Duitser rijdt tijdens inparkeren zijn vrouw dood: ‘Plots accelereerde hij’

iphone-oplader-header

Waarom je je dure iPhone niet met zomaar een goedkope oplader moet opladen

Loading