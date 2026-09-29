Ben je boos? Even lekker stoom afblazen werkt dus averechts (plus wat je wel moet doen)

Even flink tekeergaan als je woedend bent. Een rondje hardlopen, tegen een boksbal slaan of desnoods iets kapotmaken in een ‘rage room’. Het klinkt logisch: laat de stoom ontsnappen en de woede zakt vanzelf. Alleen werkt het menselijk brein blijkbaar niet als een snelkookpan.

Een grote analyse uit 2024 vond weinig bewijs dat afreageren helpt. Soms werd de woede er zelfs erger door.

"Ik denk dat het heel belangrijk is om de mythe te ontkrachten dat je, als je boos bent, stoom moet afblazen of het van je af moet zetten”, zei communicatieonderzoeker Brad Bushman van Ohio State University. "Woede afreageren klinkt misschien als een goed idee, maar er is geen greintje wetenschappelijk bewijs dat de catharsistheorie ondersteunt.”

Dat betekent niet dat je boosheid moet negeren. Nadenken over de oorzaak kan helpen om te begrijpen waarom je kwaad bent en onderliggende problemen aan te pakken. Maar ventileren kan gemakkelijk omslaan in blijven malen.

Kalmeren werkt beter

De sleutel lijkt te liggen bij lichamelijke opwinding. Wie boos is, kan beter proberen die naar beneden te brengen. "Om woede te verminderen, kun je beter activiteiten doen die het niveau van opwinding verlagen”, aldus Bushman. "Ondanks wat de volkswijsheid misschien suggereert, is zelfs gaan hardlopen geen effectieve strategie, omdat het de opwinding verhoogt en uiteindelijk averechts werkt.”

De analyse bekeek uiteenlopende activiteiten, van boksen, fietsen en joggen tot diep ademhalen, mediteren en yoga. Vooral kalmerende bezigheden bleken effectief. Denk aan rustige yoga, mindfulness, progressieve spierontspanning, middenrifademhaling en simpelweg een time-out nemen.

"Het was heel interessant om te zien dat progressieve spierontspanning en gewoon ontspannen in het algemeen mogelijk even effectief zijn als benaderingen zoals mindfulness en meditatie”, zei communicatieonderzoeker Sophie Kjærvik van Virginia Commonwealth University.

De meeste activiteiten die de lichamelijke opwinding verhogen, verminderden woede niet. Joggen sprong er zelfs uit als activiteit die de boosheid kon vergroten. Balsporten en andere speelse vormen van beweging leken daarentegen de lichamelijke opwinding te verminderen.