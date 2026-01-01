ECONOMIE
Gebroken hart bij schaatser Prins na missen Olympische Spelen

door anp
donderdag, 01 januari 2026 om 15:27
bijgewerkt om donderdag, 01 januari 2026 om 15:42
Het missen van de Olympische Spelen heeft voor een gebroken hart gezorgd bij Tim Prins. De 22-jarige Fries van Reggeborgh was als derde geëindigd op de 1500 meter, maar viel als tiende schaatser in de selectievolgorde af, omdat de selectiecommissie van de schaatsbond een aanwijsplek gaf aan Marcel Bosker, die ook in actie komt op de ploegenachtervolging.
"Definitief geen Olympische Spelen van Milaan voor mij", schrijft Prins op Instagram. "Na vijf dagen vol bloed, zweet en tranen heeft de KNSB besloten mij uit de selectie te halen ten behoeve van een plek voor de ploegenachtervolging. Na het missen van een ticket op de 1000 meter op 0,005 seconde is dit de tweede klap die ik te verwerken heb. Ik zou er natuurlijk veel woorden aan vuil kunnen maken, echter heeft dat allemaal geen zin. Feit is dat mijn olympische droom nog minimaal vier jaar op zich moet laten wachten." De schaatser sloot zijn bericht af met een gebroken hart.
