Skelet Sint Franciscus 800 jaar na zijn dood tentoongesteld

ASSISI (ANP/AFP) - Het skelet van Sint Franciscus van Assisi is vanaf zondag, voor het eerst sinds zijn dood 800 jaar geleden, te bezichtigen. De tentoonstelling loopt tot 22 maart en trekt naar verwachting honderdduizenden bezoekers uit de hele wereld, meldt het Franciscaanse klooster in Assisi.

De overblijfselen worden tentoongesteld in een met stikstof gevulde plexiglazen vitrine met het Latijnse opschrift 'Corpus Sancti Francisci' (het lichaam van Sint Franciscus) in de Basiliek van Sint Franciscus van Assisi, gelegen in het gelijknamige heuvelstadje in Italië.

Franciscus stichtte de Franciscaanse orde nadat hij zijn rijkdom had afgezworen om zijn leven aan de armen te wijden. Zijn stoffelijke resten werden in 1230 overgebracht naar de basiliek die te zijner ere werd gebouwd. Pas in 1818, na opgravingen die in het grootste geheim werden uitgevoerd, werd zijn graf herontdekt.

Dierendag

Volgens de monnik Giulio Cesareo, lid van de orde, toont de "beschadigde" staat van de botten aan dat Franciscus zich "volledig" aan zijn levenswerk wijdde.

Op de gedenkdag van Sint Franciscus op 4 oktober wordt elk jaar Dierendag gevierd. Hij is de beschermheilige van dieren en natuur.