Politiek Utrecht wil overleg over aanlijnplicht in wolvengebied

UTRECHT (ANP) - Provinciale Staten van Utrecht willen overleg met Utrechts Landschap en Staatsbosbeheer over de aanlijnplicht voor bosgebieden die grenzen aan de Leusderheide. De beheerders van de terreinen hebben de jaarlijks terugkerende maatregel ingevoerd om confrontaties tussen wolven en honden te voorkomen, maar een aantal fracties zou liever zien dat de aanlijnplicht wordt vervangen door een dringend advies de hond niet los te laten.

In een door de meerderheid van de Staten gesteunde motie stelden BBB, UtrechtNu!, SGP en FVD dat de Utrechtse Heuvelrug intensief wordt gebruikt en dat wandelen met een hond voor veel mensen een belangrijke vorm van dagelijkse recreatie is.

"Hondenbezitters geven aan dat het continu aangelijnd wandelen voor veel honden en hun eigenaren praktisch lastig is en dat dit kan leiden tot extra druk op andere losloopgebieden in de regio", stellen de indieners van de motie. Daarom vragen ze zich af of een dringend aanlijnadvies een passend alternatief kan zijn voor een aanlijnplicht.