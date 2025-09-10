Politieke kopstukken verontrust over Russische drones in Polen

DEN HAAG (ANP) - Kopstukken van Nederlandse politieke partijen hebben verontrust gereageerd op de Russische schending van het Poolse luchtruim met drones. In hun reacties op sociale media klinkt door dat ze dit zien als bedreiging van de Europese veiligheid.

"De massale schending van het Poolse luchtruim door Russische drones maakt eens te meer duidelijk dat Poetin onze veiligheid rechtstreeks bedreigt", schrijft GroenLinks-PvdA-leider Frans Timmermans op X. "Dit vraagt om een krachtige, eensgezinde reactie van alle NAVO-bondgenoten. Alleen zo kan verdere escalatie worden voorkomen."

Dilan Yeşilgöz (VVD): "Al weten we nog niet of de schending van het Poolse luchtruim een provocatie of een ongeluk is, zeer zorgelijk is het wel. Dit laat des te meer zien hoe belangrijk het is dat we in Europa onze eigen veiligheid bewaken en beschermen."

D66-leider Rob Jetten spreekt van een "ongekende escalatie". Hij pleit voor meer steun aan Oekraïne en sterkere Europese defensie. "Poetin terroriseert Oekraïne en test nu ook het NAVO-bondgenootschap."