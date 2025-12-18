Schoof herhaalt: EU-akkoord zonder België is 'zeer ongewenst'

BRUSSEL (ANP) - Een akkoord over het gebruiken van bevroren Russische tegoeden voor een lening aan Oekraïne zonder België is "zeer ongewenst", herhaalt demissionair premier Dick Schoof voor het begin van de EU-top. Tijdens de top moet een beslissing vallen over het gebruiken van die bevroren tegoeden, die in België staan. België is fel tegen en eist harde toezeggingen van alle EU-landen over het eventueel terugbetalen van het geld.

Het is mogelijk een akkoord te sluiten met een ruime meerderheid van de EU-lidstaten, dus zonder België. Schoof gaat niet in op de vraag of hij die mogelijkheid helemaal uitsluit. "Ik heb gewoon de verwachting, misschien wel de hoop, dat we er vandaag toch met elkaar uit gaan komen", zei hij.

Er wordt al maandenlang overlegd over het gebruik van de bevroren tegoeden, maar Schoof hoopt vanavond weer naar Nederland te kunnen. "Maar in principe hebben we twee dagen voor de top staan, dus als die ook morgen duurt, is dat geen probleem."