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Poolse president in confrontatie met rechters bij gerechtshof

Samenleving
door anp
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WARSCHAU (ANP) - De Poolse president Karol Nawrocki is in de nacht van vrijdag op zaterdag naar het Constitutioneel Hof in Warschau gegaan. Op beelden van onder meer het Poolse persbureau PAP is te zien hoe hij zich een weg door demonstranten buiten het gebouw baant.
Rechter Maciej Berek meldt op X een "fysieke confrontatie" met de Poolse president. Berek is door het parlement gekozen, maar wordt door de president niet erkend. De woordvoerder van de president, Rafał Leśkiewicz, reageert op X op de beelden. Hij zegt dat de president de toegang tot het gebouw werd ontzegd en dat dit "een misdaad" is.
De kabinetschef van de Poolse president, Paweł Szefernaker, meldt op X dat Nawrocki het gebouw binnen is gegaan. Leśkiewicz deelde een foto met andere hoogwaardigheidsbekleders die in de nacht zou zijn gemaakt in het Constitutioneel Hof.
De president brak eerder op de avond een reis naar Senegal af, nadat duidelijk werd dat de voorzitter van het hof, Bogdan Święczkowski, voor een maand was geschorst. Święczkowski zou zijn geschorst in een poging van de Poolse premier Tusk om het hof onafhankelijk te maken, aldus Politico. Hij wil het beleid van de vorige PiS-regering (2015-2023) terugdraaien.
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