Premier Curaçao: regering was niet betrokken bij reis van Machado

Samenleving
door anp
vrijdag, 12 december 2025 om 22:31
WILLEMSTAD (ANP) - De regering van Curaçao was niet betrokken "bij de planning of uitvoering van de reis van María Corina Machado", de Venezolaanse oppositieleider die deze week haar Nobelprijs voor de Vrede in Noorwegen ophaalde. Premier Gilmar 'Pik' Pisas heeft dat vrijdag in een officiële verklaring meegedeeld. Hij laat weten dat Curaçao een strikt neutrale positie hanteert in de huidige regionale politieke spanningen.
De gebeurtenissen rondom de Venezolaanse politica hebben deze week veel aandacht getrokken in de media. Ze zou vanuit Venezuela via Curaçao naar Noorwegen zijn gereisd. Op Curaçao waren er veel vragen over de situatie, zo wilde politicus Giselle Mc William donderdag van de premier weten welke rol het land heeft gespeeld.
"Wij mengen ons niet in binnenlandse of buitenlandse aangelegenheden van andere landen en wij werken niet mee aan acties die onze neutraliteit zouden kunnen ondermijnen", laat Pisas weten.
