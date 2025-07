Premier Italië wijst staat Palestina erkennen voor die bestaat af

MILAAN (ANP/RTR) - De Italiaanse premier Giorgia Meloni steunt een onafhankelijke Palestijnse staat, maar vindt dat die eerst moet bestaan voordat ze die kan erkennen. Ze zei tegen de krant La Repubblica dat een voortijdige erkenning van de staat Palestina contraproductief zou kunnen zijn.

De Italiaanse buitenlandminister had vrijdag al gezegd dat de erkenning van Palestina als staat samen moet vallen met de Israëlische erkenning van die natie. De Franse president Emmanuel Macron heeft donderdag aangekondigd dat hij tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in september Palestina als staat zal erkennen.

Eerder werd gemeld dat hij dat zou doen tijdens een conferentie in New York over de tweestatenoplossing voor Israël en Palestina die begin komende week wordt gehouden. De bijeenkomst is een initiatief van Frankrijk en Saudi-Arabië.

Macrons aankondiging heeft tot discussies geleid. Ruim driekwart van de lidstaten van de VN erkent Palestina als staat.