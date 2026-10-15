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Sterkste daling woninginbraken in derde kwartaal sinds 2022

Samenleving
door anp
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DEN HAAG (ANP) - Inbrekers sloegen in het derde kwartaal minder vaak toe. De politie registreerde in juli, augustus en september minder dan 4500 inbraken, tegenover zo'n 4900 in dezelfde periode vorig jaar. Het is de sterkste daling in het derde kwartaal sinds 2022. Dat blijkt uit een analyse van het ANP op basis van politiegegevens.
In iets meer dan de helft van de provincies daalde het aantal inbraken. De sterkste daling was in Overijssel. Daar halveerde het aantal bijna, van 312 in het derde kwartaal vorig jaar naar 161 in diezelfde periode dit jaar. In vier provincies sloegen inbrekers vaker toe. In Zuid-Holland bleef het aantal gelijk.
In de eerste twee kwartalen van dit jaar werd voor het eerst in jaren meer ingebroken. De politie registreerde in de eerste zes maanden zo'n 10.000 inbraken, iets meer dan de 9800 gevallen in de eerste helft van vorig jaar. In het derde kwartaal zette die stijging niet door.
Het ANP heeft de politie om een verklaring gevraagd voor de ontwikkeling.
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